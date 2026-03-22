Referendum, Bucci al seggio: "Invito tutti a votare, segno di civiltà, responsabilità e rispetto per le istituzioni"

Marco Bucci, presidente della Regione, ha votato di buon mattino nel suo seggio genovese. "Ho appena votato - scrive su Instagram - per il referendum sulla giustizia. Andare a votare è un diritto, ma anche un dovere: uno dei momenti più alti di partecipazione alla vita pubblica, un gesto fondamentale per far sentire la propria voce. Invito tutti i cittadini della Liguria ad andare alle urne: è un segnale di civiltà, responsabilità e rispetto per le istituzioni. Buon voto a tutti!"

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