Referendum, l'Italia dice 'No': 54,44% contro 45,56%, bocciata la riforma della giustizia
di R.S.
A Genova il 'No' raggiunge il 61,35%, mentre il 'Sì' si ferma al 38,65%
Il referendum costituzionale boccia la riforma della giustizia. I dati aggiornati al 23 marzo 2026 alle ore 16:29 delineano un quadro ormai avanzato dello scrutinio relativo alle norme sull’ordinamento giurisdizionale. Sono state esaminate 41.640 sezioni su un totale di 61.533, indicando un livello di copertura significativo.
Nel dettaglio, il “NO” è in vantaggio con 9.608.606 voti, pari al 54,29%, mentre il “SÌ” raccoglie 8.089.034 preferenze, corrispondenti al 45,71%. Il distacco tra le due opzioni appare consistente, pur restando da definire con il completamento dello spoglio.
I dati relativi a Genova delineano un quadro ormai quasi completo dello scrutinio. Sono state esaminate 912 sezioni su 964 totali, una copertura che consente già di individuare con chiarezza l’orientamento del voto. Nel dettaglio, il “NO” si attesta in netto vantaggio con 232.541 preferenze, pari al 61,35%. Il “SÌ” segue con 146.506 voti, corrispondenti al 38,65%. Il divario tra le due opzioni appare quindi ampio e difficilmente colmabile nelle sezioni ancora mancanti.
Il corpo elettorale è composto da 45.946.279 cittadini, a conferma dell’ampiezza della platea coinvolta. Con una larga parte delle sezioni già scrutinata, la tendenza emersa appare piuttosto netta, anche se sarà necessario attendere i dati definitivi per una conferma conclusiva dell’esito.
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