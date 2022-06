Referendum, il leghista Calderoli: "In tv se ne parla poco, male e mai negli orari di punta"

di Marco Innocenti

Giornata in Liguria per il senatore della Lega: "Quesiti tecnici? In realtà sono questioni che impattano fortemente sulla vita dei cittadini"

Giornata ligure per il senatore della Lega Roberto Calderoli, nella sua campagna per il fronte del sì ai referendum che accompagneranno le prossime elezioni ammistrative del 12 giugno: 5 quesiti, tutti in materia di giustizia, per i quali la Lega invita a votare sì. "Visto che non ne parla nessuno - dice Calderoli - siamo noi a portare l'informazione a casa del cittadino, perché almeno sappia che il 12 giugno sarà chiamato a votare per qualcosa di importante, per cambiare la giustizia e renderla giusta. Affidare la decisione al popolo attraverso un referendum abrogativo credo sia la risposta giusta di fronte all'incapacità del parlamento, fino ad oggi, di riformare la giustizia".