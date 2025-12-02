Referendum giustizia: '129 piazze per il Sì': avvocati penalisti in piazza per spiegare la riforma

Il Comitato delle Camere Penali per il Sì lancia la campagna nazionale “129 Piazze per il Sì”, che vedrà per tutto il mese di dicembre gli avvocati penalisti incontrare i cittadini nelle piazze delle loro città per illustrare le ragioni del Sì al referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura. Le 129 piazze corrispondono alle Camere Penali territoriali, realtà attive su tutto il territorio nazionale nella tutela dei diritti e nel corretto funzionamento della giustizia.





L’iniziativa richiama lo spirito del 2017, quando l’Ucpi scese in piazza per raccogliere oltre 72mila firme a sostegno di una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. Anche questa volta, gli avvocati “si spoglieranno della toga” per uscire dalle aule dei tribunali e dialogare direttamente con i cittadini, fornendo informazioni chiare e accessibili, lontane dai tecnicismi e dalle polemiche che spesso accompagnano il dibattito sulla riforma.





“Saremo presenti nelle piazze delle nostre città per parlare con i cittadini in modo diretto e trasparente. È importante che ognuno abbia gli elementi essenziali per comprendere il senso della riforma e le ragioni del Sì. La separazione delle carriere riguarda la vita delle persone, la qualità delle garanzie e la fiducia nel processo”, ha dichiarato Francesco Petrelli, presidente dell’Unione Camere Penali italiane e del Comitato per il Sì.

