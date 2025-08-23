Red Bull Cerro Abajo a Genova: prove sul percorso e presentazione degli atleti

Genova torna capitale dell’urban downhill mondiale con la Red Bull Cerro Abajo, unica tappa europea fino al 2027. Oggi prove e show di presentazione, mentre domenica 24 agosto scatterà la gara ufficiale con i migliori rider internazionali e italiani.

Atleti – In sella alle loro bici torneranno protagonisti il ceco Tomáš Slavík, vincitore dell’edizione 2024 e pronto a difendere il titolo, e il colombiano Sebastián Holguín. In pista anche Pedro Ferreira, Pedro Burns e Brook MacDonald, nomi di spicco della scena mondiale. Non mancheranno gli italiani: Hannes Alber, unico rider azzurro già presente nelle tappe internazionali, Lucas Vega e lo youtuber Francesco Colombo.

Programma – La giornata di sabato 23 agosto è stata dedicata alle prove sul percorso cittadino, dalle 13.45 alle 16. La mattina è stato inaugurato il Red Bull Village al Porto Antico, mentre alle 18.30 la presentazione ufficiale degli atleti. A seguire, tra le 19 e le 20, la sessione di autografi.

Percorso – Il tracciato si snoda tra vicoli e discese ripide del centro storico, da largo Caproni fino a largo Zecca, attraversando mura, salite e strade strette che rendono l’evento unico nel suo genere.

Dichiarazioni - Hannes Alber, unico rider italiano: "Le curve sono la cosa più difficile, si scivola ma è bellissimo il percorso. Dispiace sempre quando qualcuno cade ma sappiamo i rischi che corriamo. E' uno sport emozionante e sono contento di essere qui".

Viabilità – Per motivi di sicurezza è stato istituito un blocco totale del traffico, veicolare e pedonale, nelle vie interessate sia oggi che domani. Sono previsti divieti di sosta e sensi unici temporanei. La Polizia locale presidierà gli accessi e valuterà caso per caso l’apertura ai pedoni.

Sicurezza – Il Comune ha disposto misure straordinarie per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, con modifiche alla viabilità e controlli intensificati.

