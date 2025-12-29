Recco, ripristinata l’illuminazione della passeggiata a mare dopo atti vandalici

La pubblica illuminazione in uno dei tratti più frequentati della Passeggiata a mare è stata ripristinata a seguito dei gravi atti vandalici avvenuti il 29 dicembre. Gli interventi tecnici sono stati eseguiti con urgenza per garantire sicurezza e fruibilità dell’area, soprattutto nelle ore serali.





"Sono in corso verifiche e controlli per individuare i responsabili, già denunciati all’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo –. Non tollereremo comportamenti che danneggiano il bene pubblico e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. L’Amministrazione comunale farà la sua parte secondo le competenze attribuite dalla legge, ma è necessaria una risposta rapida ed efficace".





L’intervento dimostra l’impegno dell’Amministrazione nel garantire spazi sicuri e accessibili a tutti i cittadini, reagendo tempestivamente a episodi di vandalismo che colpiscono infrastrutture pubbliche essenziali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.