Recco, Monica Rebizzo alla guida della polizia locale: il Comune cerca di rafforzare l’organico

Cambio al vertice della polizia locale di Recco. Monica Rebizzo è stata nominata nuovo comandante della polizia urbana, subentrando a Luigi Penna, già vicecomandante, che ha lasciato l’incarico in attesa di una procedura di mobilità. Una scelta che punta sulla continuità e sull’esperienza maturata sul territorio.





La Rebizzo vanta una lunga carriera iniziata proprio a Recco, città in cui risiede, e una professionalità consolidata che ha portato l’amministrazione comunale ad affidarle il nuovo ruolo. Nel frattempo il Comune ha avviato le procedure per il potenziamento del corpo, bandendo una gara per l’assunzione di un nuovo agente.





Una necessità, come sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo, legata alle difficoltà attuali dell’organico. Il Comune è in sofferenza per l’assenza, oltre che del vicecomandante, di altre tre unità, una delle quali in aspettativa da oltre 18 mesi. Una situazione che incide sull’operatività quotidiana e sulla capacità di presidio del territorio. Rafforzare il numero degli agenti consentirà anche di affrontare con maggiore efficacia alcune criticità urbane. Con le nuove assunzioni, l’obiettivo dell’amministrazione è garantire maggiore sicurezza e un servizio più efficiente per la comunità.

