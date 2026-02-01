Recco: grande successo per il tradizionale Cimento invernale, molti ardimentosi hanno sfidato il gelo

In mattinata la spiaggia di Recco ha fatto da cornice al tradizionale Cimento Invernale, che ha richiamato numerosi partecipanti e curiosi sulla Spiaggia Centrale, nell’area del Baretto di Ivo. Il grande tuffo in mare d’inverno ha regalato emozioni, adrenalina ed entusiasmo, con tanti temerari pronti a sfidare le basse temperature.

Le iscrizioni si sono svolte a partire dalle ore 10.30, mentre alle 11.30 è scattato il via ufficiale al tuffo in mare, accolto da applausi e grande partecipazione del pubblico.

Al termine della manifestazione si è tenuta la premiazione che ha riconosciuto il gruppo più numeroso, i più giovani, i “diversamente giovani” e i partecipanti arrivati da più lontano. A tutti i partecipanti è stato consegnato un gadget ricordo dell’evento, organizzato con il supporto della Pro Loco di Recco.

