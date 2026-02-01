Febbraio nero per i trasporti: venti scioperi tra porti, treni e aerei. Usb ferma le banchine venerdì 6

Febbraio si preannuncia un mese ad alta tensione per i trasporti, con una ventina di scioperi in programma tra livello locale e nazionale. A far scattare il primo allarme è lo sciopero del settore portuale del 6 febbraio, indetto dall’Usb Lavoro Privato, che interesserà per l’intera giornata i lavoratori dei porti e del comparto marittimo.





Le agitazioni proseguiranno poi per tutto il mese, coinvolgendo ferrovie e trasporto aereo. Si parte già nei primi giorni di febbraio con proteste ferroviarie a livello locale nel Lazio e regionale in Lombardia. Le date più critiche restano però quelle degli scioperi nazionali: lunedì 16 febbraio è previsto uno stop di 24 ore nel trasporto aereo, che interesserà in particolare Ita Airways e gli aeroporti lombardi di Linate e Malpensa.





A fine mese, invece, riflettori puntati su venerdì 27 e sabato 28 febbraio, quando è in programma lo sciopero nazionale dei treni per l’intera giornata. Per un’assemblea sindacale, il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato incrocerà le braccia a partire dalle ore 21 del 27.

