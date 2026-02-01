Allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente: attese nevicate e rischio ghiaccio

ARPAL ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente (Zona D) a partire dalle ore 21 di lunedì 2 febbraio.

Nel corso della giornata di lunedì il tempo sarà caratterizzato da nubi e precipitazioni sparse su tutta la regione. Dal pomeriggio le piogge diventeranno più diffuse, accompagnate da un progressivo abbassamento dello zero termico, soprattutto nelle aree interne.

In serata sono previste deboli nevicate nell’entroterra, con quota neve in calo fino al suolo sulla Zona D, nella parte orientale della Zona E e nell’interno della Zona B. Non si escludono fenomeni di gelicidio o pioggia congelantesi, con possibili criticità per la viabilità.

Le nevicate potranno proseguire nella notte e nella mattinata di martedì 3 febbraio, mentre sul centro della regione sono attese piogge deboli o moderate. Possibile disagio per il freddo, in particolare nelle zone interne.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta e fornirà aggiornamenti in caso di evoluzioni significative.

