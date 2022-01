Recco, famiglia di turisti trascinata in mare da un'onda anomala

di Marco Innocenti

Si tratta di tre adulti e due bambini che avevano scelto di godersi il sole lungo il molo: sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo

Una gran brutta disavventura per una famiglia di turisti che, vista la bella giornata, si stava godendo il sole e il mare passeggiando lungo il molo di Recco. Le cinque persone, fra cui anche due bambini, sono rimasti sorpresi da quella che alcuni testimoni hanno descritto come una vera e propria onda anomala che, improvvisamente, avrebbe investito i cinque.

Alcuni sarebbero finiti direttamente in mare ma alcuni di loro sono stati scaraventati sugli scogli. I 3 adulti sono stati trasferiti all'ospedale San Martino di Genova, in codice giallo, mentre i due bambini sono stati portati al Gaslini in condizioni considerate comunque non gravi. Sul posto, oltre ai soccorritori delle pubbliche assistenze di Recco, Camogli, Ruta e Sori, anche i carabinieri e la polizia locale.

[foto d'archivio]