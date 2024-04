Recco, 25 aprile: il sindaco Gandolfo presiede la commemorazione dei partigiani

Questa mattina a Recco si sono tenute le cerimonie per il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Il sindaco Carlo Gandolfo ha deposto una corona di alloro al Monumento ai Caduti in guerra e al Sacrario delle vittime civili dei bombardamenti. Successivamente, i cittadini si sono riuniti al Monumento ai Caduti del Mare per un ulteriore omaggio. Il corteo ha poi proseguito per le strade della città, fermandosi per rendere omaggio alle targhe commemorative di via G.E.Massone, in via XXV Aprile, in piazza Gastaldi, e nell’atrio del Palazzo Comunale. In seguito, è stata celebrata una Santa Messa in memoria dei Caduti presso la Chiesa Parrocchiale.

La giornata è proseguita con un concerto della Filarmonica Rossini in piazza del Comune, preceduto da alcune letture sulla Resistenza, curate dall’Anpi, sez. “Ruby Bonfiglioli”, presente il partigiano Pierino Mura. La mattinata si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa Parrocchiale. Presenti alle cerimonie anche il sindaco dei ragazzi Nicolò Gabarra, il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini, assessori e consiglieri comunali.