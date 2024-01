Recco: 1 milione per la riqualificazione energetica delle scuole di via Massone

Un milione di euro per le opere di rinnovamento energetico per le scuole di via Massone a Recco, una delle iniziative dell'amministrazione di Carlo Gandolfo (nella foto). Nel 2022 gli investimenti per significativo miglioramento della prestazione energetica dell’istituto ammontano a € 263.000 con la sostituzione di 48 infissi dell'ala sud est, occupata dalla scuola secondaria di primo grado, e dei portoni d'ingresso (rispettivamente 70mila e 14mila euro), l'adeguamento della centrale termica (152mila euro e 27mila per rimpiazzare le tubazioni esterne).

Un passo in avanti verso un futuro più sostenibile per le scuole di via Massone è stato il finanziamento di 587.204 euro, ricevuto da Filse (Finanziaria ligure per lo sviluppo economico) per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio scolastico. Il costo totale del progetto è di € 838.863, con il Comune che copre il restante 30% (€ 251.659). I lavori prevedono la sostituzione di tutti gli infissi, con l’installazione di serramenti in Pvc con vetrocamera e telaio a taglio termico, e l’isolamento della copertura esterna con pannelli isolanti in polistirene espanso ad alta densità. Gli interventi consentiranno una riduzione del 35% dei consumi dell’edificio e una nuova classificazione energetica del fabbricato pari a D. I lavori saranno completati entro il 30 settembre 2024.