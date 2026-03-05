Ravenna città del mare 2026: beffate Genova e Camogli
di Claudio Baffico
Grande delusione per Genova e Camogli. La capitale del mare 2026 sarà Ravenna. Questa la decisione comunicata dal ministro Nello Musumeci nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, durante una cerimonia istituzionale. La città vincitrice avrà a disposizione un milione di euro per realizzare i progetti dichiarati in fase di candidatura e volti a rafforzare le Politiche del mare.
