Ex Ilva: Gruppo Flacks conferma l'impegno a proseguire le trattative d'acquisto. Bombardieri (Uil): "Ilva sostanzialmente chiusa"

"Nonostante la recente sentenza del Tribunale di Milano, il Gruppo Flacks conferma il proprio impegno a proseguire le trattative per l'acquisizione dell'ex Ilva. Pur rappresentando un'evoluzione imprevista, la decisione non è considerata dal Gruppo un ostacolo al processo in corso, che viene attentamente valutato per adeguare il piano industriale di conseguenza".

Lo ha detto all'ANSA il presidente e ceo del gruppo Flacks, Michael Flacks. Alla domanda se sia ancora interessato all'acquisizione la risposta è affermativa: "Sì. Il Gruppo Flacks resta pienamente impegnato. Tale posizione è stata comunicata con piena convinzione al Governo"

Il Gruppo, prosegue Flacks "mantiene una visione industriale di lungo termine, supportata da solida forza finanziaria ed esperienza operativa. Un team di management esperto, che ha gestito stabilimenti siderurgici in tutta Europa per molti anni, sarà impiegato a Taranto non appena l'operazione sarà formalizzata, garantendo un diretto e immediato controllo delle attività".

Il Gruppo intende stabilire "subito una collaborazione strutturata con istituzioni, sindacati, stakeholder, autorità locali e aziende del territorio tramite gruppi di lavoro per sviluppare iniziative concrete in ambito sanitario e ambientale".

Flacks ha sottolineato infatti che "la tutela della salute dei lavoratori e la responsabilità ambientale sono principi non negoziabili per l'intero Gruppo: ogni iniziativa industriale sarà guidata dai più elevati standard di sicurezza, sostenibilità e governance responsabile. Siamo certi - ha concluso - che questo approccio rafforzerà la fiducia degli stakeholder e confermerà Flacks come partner industriale strategico, affidabile e lungimirante, capace di garantire continuità operativa e sviluppo sostenibile".

"Io purtroppo da tempo dico che l'Ilva è chiusa. Prima prendiamo atto di questo e intanto riusciamo a recuperare i lavoratori e il sito produttivo, ed a pacificare quel territorio, prima lo facciamo e meglio è", dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rispondendo - a maUil): "Ilva sostanzialmente chiusa"rgine dell'appuntamento che celebra i 76 anni della fondazione della Uil - ad una domanda sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi con le parti sociali sull'ex Ilva.

"Devo dire che sono un po' perplesso perché - dice il leader della Uil - sapevo di una trattativa con un fondo americano e ho visto che il ministro è andato in India. Non riesco a capire qual è la strategia, ma purtroppo con il ministro non la capisco da tanto tempo".

Intanto, avverte, "il dato oggettivo è che quei lavoratori continuano ad essere in cassa integrazione, e aumentano gli incidenti mortali in un sito dove non viene fatta manutenzione. Io continuo a dire che l'Ilva è sostanzialmente chiusa".

