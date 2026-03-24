RAPIDO: il robot a guida autonoma debutta all’aeroporto di Treviso

Oggi a Treviso, nella sala convegni di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, è stato presentato il progetto RAPIDO, il robot elettrico a guida autonoma pensato per facilitare la mobilità delle persone con ridotta mobilità all’interno dell’Aeroporto Canova.

Il prototipo, realizzato grazie al partenariato tra Klaxon Mobility GmbH, Intercom Solutions Srl e AER TRE, è in grado di accompagnare autonomamente i passeggeri tra le principali aree del terminal, dai controlli di sicurezza all’imbarco, utilizzando sensori e mappe dell’ambiente.

Il progetto, con un budget complessivo di € 834.127,90, di cui oltre 580 mila finanziati dal FESR, si colloca nell’ambito del Programma INTERREG VI-A Italia-Austria 2021/2027 e anticipa gli obiettivi dell’Agenda 2030 per infrastrutture resilienti e sostenibili.

RAPIDO è stato progettato per migliorare l’autonomia dei passeggeri con difficoltà motorie e garantire spostamenti sicuri all’interno dell’aeroporto. Il veicolo integra tecnologie di navigazione autonoma, sistemi di sicurezza avanzati, diagnostica remota, dispositivi di conteggio passeggeri e informazione audio-video.

Il prototipo rappresenta un modello di mobilità autonoma inclusiva, pronto a essere implementato su scala più ampia e a migliorare l’accessibilità degli scali aeroportuali in Italia e in Europa.

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