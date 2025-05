Rapallo, via al primo Forum nazionale sull'Ecosostenibilità: aprono le parole dei ministri Pichetto Fratin e Urso

Si apre oggi, venerdì 23 maggio, all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo la prima edizione del Forum nazionale Ecosostenibilità, l’evento che mette al centro le sfide e le prospettive della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile in Italia. In apertura dei lavori è prevista la partecipazione istituzionale del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, attraverso due messaggi ufficiali che saranno letti nel corso dell’evento.

L'impegno continuo - I contributi scritti dei Ministri testimoniano la centralità della sostenibilità ambientale nell’agenda del Governo e il crescente impegno delle istituzioni a sostegno di una transizione ecologica concreta, che coniughi innovazione, competitività industriale e tutela del territorio.

Il giusto equilibrio - Il Forum si propone come punto di incontro tra decisori pubblici, imprese, enti di ricerca e stakeholder del settore ambientale, in un momento strategico per lo sviluppo di politiche integrate che guardino alla neutralità climatica, all’efficienza energetica e alla valorizzazione delle filiere green. La presenza, seppur indiretta, dei Ministri rappresenta un riconoscimento del valore dell’iniziativa e della necessità di fare sistema per affrontare in modo strutturale le sfide ambientali e industriali dei prossimi anni.

L'obiettivo dell'evento - Massimiliano Monti, editore di Telenord, dichiara: “Abbiamo fortemente voluto questo Forum perché crediamo che la sostenibilità non sia solo una sfida ambientale, ma anche un’opportunità culturale ed economica. Creare occasioni di confronto tra istituzioni, imprese e cittadini è fondamentale per costruire un futuro più consapevole, responsabile e condiviso. Rapallo diventa oggi un punto di riferimento nazionale per il dialogo sull’ecosostenibilità”.

L'apertura - I lavori prenderanno il via domani venerdì 23 maggio alle 9.30 con il benvenuto dell’editore di Telenord Massimiliano Monti e gli interventi di istituzioni nazionali e locali. Dopo i messaggi dei Ministri Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso, seguiranno i contributi di: il presidente di Regione Liguria, il sindaco della Città Metropolitana di Genova, il consigliere delegato in materia di “Nuovi insediamenti aziendali sul territorio” del Comune di Genova e l’assessore del Comune di Rapallo con delega alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Il format - Con la conduzione del giornalista e divulgatore scientifico Marco Gisotti, il forum vedrà subito sessioni di alto profilo, a partire da quella dove è previsto l'intervento Giovanni Battista Raggi, consigliere di Utilitalia e presidente di Amiu S.p.A., dedicata all’analisi dello stato attuale dei sistemi di gestione dei rifiuti. Si parlerà poi di raccolta differenziata e riciclo nelle aree metropolitane, affrontando le sfide dell’economia circolare. Il confronto tra diversi territori e città sarà arricchito dai contributi dei massimi dirigenti delle principali aziende italiane impegnate nella raccolta dei rifiuti in aree metropolitane.

Le storie di successo - Accanto alla presenza dei principali consorzi di filiera, cui verrà dedicato ampio spazio nella seconda giornata di lavori, il forum sarà anche l'occasione di ripercorrere alcune esperienze virtuose, come quella di EcoEridania, rappresentata da Andrea Giustini, o quella di EngiNe, illustrata da Mario Bernero.

PROGRAMMA CONVEGNO

Venerdì 23 maggio – Mattina

Moderatore: Marco Gisotti

Ore 09:30 – Avvio lavori

Massimiliano Monti, Editore Telenord

Ore 09:35 – Introduzione e apertura

Eugenio Brasey, Assessore del Comune di Rapallo

Ore 09:45 – Interventi istituzionali

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Antonio Segalerba, Sindaco della Città Metropolitana

Marco Bucci, Presidente Regione Liguria

Davide Falteri, Delegato Comune di Genova

SESSIONE 1 – Ore 10:15

Sistemi di gestione dei rifiuti: presente e futuro

Giovanni Battista Raggi – Consigliere Utilitalia, Presidente AMIU S.p.A.

SESSIONE 2 – Ore 10:30

Raccolta differenziata e riciclo nelle aree metropolitane

I rifiuti e le sfide dell’economia circolare: città e territori a confronto

Intervengono:

Domenico Ruggiero – ASIA Napoli, Amministratore Unico

Giuseppe Todaro – RAP Palermo, Presidente

Antonello Antonicelli – AMIU Puglia, Direttore Generale

Bruno Manzi – AMA Roma, Presidente

Roberto Spera – AMIU Genova, Direttore Generale

Eugenio Bertolini – IREN Ambiente, Amministratore Delegato

Filippo Agazzi – APRICA, Amministratore Delegato

SESSIONE 3 – Ore 12:15

Una storia di successo

Andrea Giustini – Presidente Gruppo EcoEridania

Venerdì 23 maggio – Pomeriggio

Ore 14:00 – Introduzione

Giacomo Raul Giampedrone, Assessore all’Ambiente Regione Liguria

SESSIONE 4 – Ore 14:15

Raccolta e recupero degli imballaggi: prospettive e opportunità per il territorio

Intervengono:

Luca Piatto – CONAI, Responsabile Rapporti Territoriali

Roberto Di Molfetta – COMIECO, Vice Direttore

Antonio Protopapa – COREPLA, Direttore Operativo

Francesco Carluccio – RICREA, Area tecnica

SESSIONE 5 – Ore 15:15

La sfida del trasporto sostenibile

Temi e relatori:

La logistica dei rifiuti – Davide Falteri, Presidente FEDERLOGISTICA

Rifiuti in movimento – MELANDRI Autotrasporti

Strade sicure – Angelo Dionisi, CEO EngiNe

SESSIONE 6 – Ore 15:45

Energia rinnovabile e idrogeno verde

Temi e relatori:

Idrogeno e transizione energetica – Lorenzo Privitera, A2A

Case history – impianto a idrogeno verde a Carpi – Roberto Fornaciari, COOPSERVICE

Normativa europea e sostenibilità – Ania Gatti, Responsabile ESG SIGE

Progetti in corso: circolarità e sviluppo sostenibile – Raffaella Bruzzone, Camera di Commercio Genova

SESSIONE 7 – Ore 16:30

Sostenibilità nella gestione e nel recupero dei litorali

Progetto EMIC – EngiNe – Mario Bernero, Senior Marine Coast Engineer

Ore 17:00 – Conclusioni

Matteo Campora – Consigliere Regione Liguria, Commissione Ambiente

Sabato 24 maggio – Mattina

Moderatore: Marco Gisotti

SESSIONE 9 – Ore 09:30

Storie di successo nell’economia circolare

Enzo Scalia – Direttore Generale RELIFE

SESSIONE 10 – Ore 10:00

Qualità delle raccolte differenziate: I Consorzi di filiera

Intervengono:

Fabio Costarella – CONAI, Vice Direttore Generale

Roberto Di Molfetta – COMIECO, Vice Direttore

Antonio Protopapa – COREPLA, Direttore Operativo

Federico Fusari – RICREA, Direttore Generale

SESSIONE 11 – Ore 10:45

Le bonifiche

Intervengono:

Silvia Paparella – Direttore Generale REM TECH EXPO

Guido Bonfedi – EniRewind

Michele Prandi – Direttore Ambiente, Comune di Genova

Barbara Giojelli – SIGE, Decommissioning

SESSIONE 12 – Ore 11:30

Rifiuti e bonifiche: nodi critici e giurisprudenza amministrativa

Cinzia Pasquale – Presidente Camera Forense Ambientale

SESSIONE 13 – Ore 11:50

Recuperare i territori nella legalità

Ten. Col. Nino Tarantino – Subcommissario, Commissario Unico per le Bonifiche

Ore 12:15 – Conclusioni

