Rapallo, Petralia: "Tutto pronto per l'apertura notturna del Punto di Primo Accesso"
di Maurizio Michieli
"E' tutto pronto per l'apertura h24, quindi anche in orario notturno, a partire dal 15 settembre, del Punto di Primo Accesso di Rapallo per i bisogni di salute dei cittadini che non hanno il carattere dell'emergenza-urgenza. Ricordiamo che occorre prima un filtraggio, telefonando al numero 0185-371020, affinché l'operatore possa verificare la situazione e indirizzare correttamente la persona al percorso appropriato di cura. Nel corso delle ore diurne abbiamo una media di circa 15 accessi, quindi ci aspettiamo qualche unità in orario notturno. Ma quello che conta è l'implementazione dei servizi di sanità di prossimità".
Lo ha detto Paolo Petralia, direttore generale di Asl 4, nel corso di Liguria Live in onda su Telenord. Ecco il suo intervemto.
