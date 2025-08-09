Rapallo: il leggendario 'polpo' fa discutere, discordia in Comune sulla ricollocazione

A Rapallo è scontro politico sulla destinazione della storica fontana del “Polpo”, al centro del progetto di riqualificazione di piazza San Francesco. Nella prossima seduta, il 20 agosto, si analizzeranno due proposte alternative: riposizionare la statua al centro della carreggiata, come previsto originariamente dal progetto di Michele De Lucchi, o in alternativa davanti al Castello, ma in una vasca più alta e protetta; oppure sistemarla nell’area pedonale, in una vasca a raso, già autorizzata dalla Soprintendenza, sulla base di problemi di sicurezza stradale nel posizionare un monumento in mezzo alla strada, come indicato dalla polizia municipale.

Il tema sarà al centro del consiglio comunale postferragostano, ma la tenuta del numero legale è incerta per via delle assenze previste. Intanto, proseguono i lavori per l’illuminazione, con una pausa prevista nella settimana di Ferragosto. Se nulla cambierà, i cantieri veri e propri per la fontana potrebbero partire subito dopo.

