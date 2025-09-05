Rapallo, dal 15 settembre attivo il nuovo Punto di Primo Accesso anche in orario notturno

All’ospedale “Nostra Signora di Montallegro” di Rapallo partirà il 15 settembre il “Punto Primo Accesso Rapallo” (PPAR), un ambulatorio dedicato ai bisogni sanitari non urgenti che sarà operativo anche di notte. Il servizio sperimentale, gratuito per i residenti liguri, intende alleggerire la pressione sul Pronto Soccorso di Lavagna e rafforzare la medicina di prossimità.

Obiettivi – Il PPAR nasce per rispondere in modo rapido e accessibile a chi presenta problemi di bassa complessità. Un medico sarà disponibile per visite, medicazioni semplici, prescrizioni e certificati di malattia. L’iniziativa amplia l’esperienza avviata nel 2023 con l’ambulatorio “Il Medico di tutti” e con l’attività dei medici RUAP nella Casa di Comunità.

Accesso – Per rivolgersi al servizio è obbligatorio telefonare al numero 0185/371020. L’operatore della Asl valuterà la situazione clinica e indirizzerà il paziente verso il percorso più appropriato: ambulatorio con mezzi propri, visita domiciliare del medico di base o invio in pronto soccorso. Anche chi si presenta di persona dovrà passare dal filtro telefonico, con accoglienza alla portineria.

Orari – In fascia diurna, dalle 8 alle 20, il PPAR sarà attivo al piano terra dell’ospedale. Dalle 20 alle 8 il servizio si sposterà al primo piano, garantendo copertura continuativa sette giorni su sette.

Le dichiarazioni – «Con il Punto Primo Accesso Rapallo facciamo un passo avanti nel rafforzamento della medicina territoriale», sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò. La sindaca Elisabetta Ricci evidenzia «il ruolo centrale restituito all’ospedale come presidio di riferimento per il Tigullio». Il consigliere regionale Carlo Bagnasco parla di «fondamenta di un progetto pilota che potrà migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Prospettive – Per il direttore generale della Asl 4, Paolo Petralia, i primi risultati già registrati e la risposta positiva dell’utenza fanno ben sperare sulla continuità della sperimentazione.

