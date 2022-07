Rapallo, che festa per la nuova spiaggia libera sul lungomare

di Redazione

Migliaia di persone hanno partecipato all'inaugurazione con msica, trampolieri e giochi di luce

Festa in grande stile ieri sera a Rapallo per l'inaugurazione della nuova spiaggia libera realizzata a ponente del lungomare. Musica, Trampolieri, giochi di luce e tantissima gente ha partecipato ad una serata davvero particolare.

Questa mattina alle 11 gran parte dei 1500 metri quadrati di superficie erano già occupati da asciugamani e ombrelloni.

Un ritorno al passato: nei primi anni del Novecento c'era una spiaggia che da quell'attuale detta dei Cavallini si estendeva per tutto il golfo, si chiamava spiaggia delle Saline ed è questo il nome che l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare per battezzare l'area.

Servizi igienici, docce, acqua balneabile grazie all'attivazione del nuovo depuratore, la cittadina del Tigullio, in piena stagione, trova una nuova attrazione per turisti e residenti: quella spiaggia che da tempo mancava.

"Non è stato solo uno spianare e posare sabbia dove prima c'erano gli scogli di protezione - spiega l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio — nel sottosuolo c'è un sistema di collettamento delle acque bianche comprendente i lavori in corso sul Lungomare per evitare l'allagamento del centro in caso di forti piogge: e interventi subacquei per evitare l'erosione del litorale".

La spiaggia resterà libera, al vaglio dell'amministrazione la possibilità, dall'anno prossimo, di darla in gestione come libera attrezzata.