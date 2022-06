Rapallo, che festa per l’Invitational Shipping Pro Am a favore del Gaslini

di Matteo Angeli

Il mondo dello shipping si è dato appuntamento per una giornata all'insegna dello sport e della beneficenza

Ennesimo successo al Circolo Golf e Tennis di Rapallo, per la sedicesima edizione della Invitational Shipping Pro – Am, in favore della Fondazione Malattie Renali del Bambino – Gaslini. Il mondo dello shipping si è dato appuntamento per una giornata all'insegna dello sport e della beneficenza.

"Una grande soddisfazione essere riusciti a coinvolgere tante persone del mondo dello shipping e non solo - spiega Stefano Messina, uno degli organizzatori - anche quest'anno superiamo i 120.000 euro di ricavi netti e quindi accumuliamo risorse per la Fondazione che è una eccellenza del Gaslini"