Rapallo, Bonaccini al 'Think Tank Liguria 2030': "Pnrr occasione irripetibile, il governo la smetta di dire che ci sono troppe risorse"

C'era anche Stefano Bonaccini, fresco di primo posto nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione, tra gli ospiti del 'Think Tank Liguria 2030' in corso a Rapallo. Il governatore dell'Emilia Romagna è intervenuto sul tema del Pnrr: "Cambiarlo è difficile - ha dichiarato a Telenord -. Certo, si potrebbe migliorare, ma quanto tempo ci vorrebbe? Il Pnrr è un'occasione irripetibile per l'Italia: non capiterà così spesso di avere oltre 200 miliardi di euro. Bisogna fare bene ciò che si può, facendo i conti con gli ostacoli che si sono trovati sul cammino: le difficoltà legate alla guerra in Ucraina, all'aumento dei prezzi, alla consegna dei materiali: potremmo non riuscire a spendere tutte le risorse, ma detto questo spero che il governo concluda la sua ricognizione e, dove segnala che ci sono ritardi incolmabili, sia pronto a utilizzare quelle risorse per progetti già pronti".

Poi una stoccata al governo: "La smetta di dire che ci sono troppi soldi in Europa: in tanti scommettono contro il nostro Paese e non vedono l'ora di toglierci risorse, quindi diamoci una mano: per i piccoli comuni mancano competenze, mancano risorse umane. Si intervenga qui per accelerare".