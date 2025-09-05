Raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini: dal 15 settembre aumentano treni

Si è svolta una riunione fra Regione Toscana, RFI, Trenitalia e le amministrazioni locali interessate per fare il punto sull’attivazione del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, prevista per il 15 settembre 2025.

L’intervento avrà immediati effetti positivi sull’offerta ferroviaria lungo la linea: maggiore puntualità e regolarità del servizio, aumento della capacità della tratta Pistoia–Montecatini, possibilità di incrementare il numero dei treni in un’area ad alta densità abitativa e con numerose strutture ricettive.

Già dal 15 settembre, nei giorni feriali saranno prolungati fino a Montecatini diversi treni oggi limitati a Pistoia e un incremento, seppur più contenuto, interesserà anche i servizi del sabato e dei giorni festivi.

Sono allo studio ulteriori prolungamenti su Montecatini con il cambio orario di dicembre 2025.

L’assessore regionale ai trasporti ha inoltre sottolineato come, dopo anni di richieste – già avanzate quando ricopriva la carica di presidente della Provincia di Lucca – venga finalmente avviata la sperimentazione di una coppia di treni veloci Viareggio–Lucca–Firenze, con fermate limitate e senza soste tra Pistoia e Lucca, così da migliorare i collegamenti diretti con il capoluogo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.