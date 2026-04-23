RADAR 11 Domande all'ex ministro e consigliere regionale del PD Andrea Orlando

Nel format “Radar 11 domande”, Massimiliano Lussana intervista Andrea Orlando ripercorrendo le tappe della sua carriera politica, tra incarichi di governo, scelte personali e riflessioni sul presente della politica italiana.

Dopo la sconfitta alle regionali ha scelto di restare in Liguria invece di tornare in Parlamento. Rifarebbe quella scelta?

Sì, senza esitazioni. Orlando spiega che la decisione nasceva da una responsabilità politica verso il territorio e la coalizione: lasciare in quel momento avrebbe potuto indebolire un equilibrio già fragile. Restare, invece, significava contribuire a tenere unito il centrosinistra in una fase delicata.

Qual è la principale differenza tra lavorare in Parlamento e in Consiglio regionale?

Secondo Orlando è una differenza di scala e di intensità: a livello locale tutto è più ravvicinato, diretto, quasi “a contatto fisico” tra politica, amministrazione e cittadini. Si anticipano dinamiche che poi possono diventare nazionali.

Che cosa significa per lei aver guidato ministeri diversi nei vari governi?

Non parla di “divertimento”, ma di esperienze impegnative e molto diverse tra loro. Il Ministero dell’Ambiente è stato quello vissuto con maggiore serenità, mentre la Giustizia e il Lavoro sono stati caratterizzati da forte pressione politica e mediatica.

Perché il Ministero della Giustizia è stato così complesso?

Perché ha lavorato su riforme delicate e divisive, spesso in un contesto politico teso. Orlando sottolinea la necessità di cercare sempre il massimo consenso possibile, soprattutto su temi che riguardano i diritti e le libertà fondamentali.

Ha mai avuto l’impressione di essere poco criticato pubblicamente?

Racconta di aver sempre cercato il dialogo con tutte le forze politiche. Nonostante ciò, dice, la politica contemporanea tende sempre più alla polarizzazione e meno alla costruzione di consenso.

L’esperienza al Ministero del Lavoro è stata la più difficile?

Sì, soprattutto per il periodo post-pandemico e per la gestione dello sblocco dei licenziamenti. È stata una fase delicata, segnata da incertezze economiche e forte pressione sociale, anche se poi gestita con equilibrio.

Come nacque la sua nomina a Ministro della Giustizia?

Orlando racconta che inizialmente non era previsto: il suo nome subentrò dopo decisioni politiche e istituzionali tra Quirinale e Presidenza del Consiglio. Una scelta che accettò per senso istituzionale.

Esiste davvero un “orlandismo” in Liguria?

Secondo lui non è una corrente strutturata, ma un insieme di persone unite più dalle idee che dagli incarichi. Rivendica un metodo politico inclusivo, non basato sulla gestione del potere.

Che rapporto ha oggi con la segretaria del Partito Democratico?

Dice di aver sostenuto la segretaria al congresso e di riconoscere la legittimità delle scelte del partito. Non si considera fuori dai processi, ma sempre dentro una logica collettiva.

Potrebbe candidarsi di nuovo a Genova o alla Spezia?

Non esclude nulla, ma ribadisce che ogni scelta deve essere condivisa e utile al progetto politico complessivo. Si dice legato alla sua città, ma non guidato da ambizioni personali.

Qual è oggi la sua idea di politica?

Per Orlando la politica funziona solo se è lavoro di squadra. Le leadership individuali non bastano: serve una coalizione capace di tenere insieme differenze e complessità.

Che rapporto ha con gli avversari politici locali, come il sindaco di La Spezia?

Rapporti istituzionali corretti, anche se non sempre semplici. Rivendica però la necessità di una visione più strategica per la città e per il territorio.

Chiudendo l’intervista: che cosa considera la sua vittoria politica più importante?

Non una singola vittoria elettorale, ma la capacità di costruire percorsi politici che abbiano avuto effetti nel tempo, anche partendo da sconfitte. La politica, conclude, è fatta di cicli lunghi e di scelte condivise.

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