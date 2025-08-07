Quasi 5 milioni per la rete idrica ligure: interventi contro le perdite, ad Aurigo mezzo milione per acquedotto e invaso

Un doppio intervento della Regione Liguria conferma la centralità della gestione idrica nella strategia di sviluppo e tutela del territorio. Da un lato, , la Regione ha stanziato quasi 5 milioni di euro per contrastare la dispersione d’acqua nei sistemi idrici dei principali ambiti territoriali liguri; dall'altro il comune di Aurigo, nell’entroterra imperiese, ha beneficiato di oltre mezzo milione di euro per opere essenziali come l’acquedotto e un nuovo invaso.

Sul piano regionale, la Giunta ha avviato l’erogazione di 4,8 milioni di euro per la riduzione delle perdite idriche. Le risorse provengono dal Fondo Strategico Regionale 2025-2027, in base a una delibera approvata lo scorso 20 marzo. L’obiettivo è duplice: sostituire le condotte deteriorate e creare un sistema di monitoraggio unificato delle dispersioni, tramite il lavoro degli Egato (Enti di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale).

Dei quasi 5 milioni totali, 2,2 milioni sono destinati alla provincia di Imperia, 1,5 milioni alla provincia di Savona e 1,1 milioni alla provincia della Spezia, per interventi specifici tra cui quelli sulla rete idrica di via Montecchio a Castelnuovo Magra e sulla condotta verso il serbatoio Bracelli a Beverino.

A commentare il piano è anche il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha voluto sottolineare l'importanza del finanziamento per il savonese e ha ringraziato l’assessore al Ciclo delle Acque, Luca Lombardi, per l’impegno. “Si tratta di un intervento concreto e lungimirante – ha dichiarato – che rafforza le infrastrutture idriche e sostiene i territori nel contrasto agli sprechi”.

Questa mattina il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Entroterra, Alessandro Piana, ha effettuato un sopralluogo ad Aurigo (nella foto) per verificare lo stato di avanzamento dei lavori realizzati con fondi pubblici. Il Comune ha ottenuto oltre 390 mila euro dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per il rifacimento dell’acquedotto e dei sottoservizi nel centro storico, in particolare in via della Chiesa e via del Centro. A questo si è aggiunto un ulteriore finanziamento da 150 mila euro, concesso attraverso il bando FOSMIT 2024, destinato alla realizzazione di un invaso a uso irriguo e antincendio.

“Aurigo è un esempio virtuoso di come l’utilizzo mirato dei fondi regionali possa tradursi in opere concrete e strategiche per l’entroterra ligure”, ha dichiarato Piana. “Interventi come questi migliorano la qualità della vita dei cittadini e, nel caso dell’invaso, offrono anche un presidio ambientale fondamentale contro il rischio incendi e a favore dell’agricoltura”.

Il sindaco di Aurigo, Angelo Arrigo, ha evidenziato come l’intervento permetta di sostituire le vecchie tubature in ferro risalenti agli anni Ottanta, ormai arrugginite, e di rifare le condotte fognarie. “Grazie alla Regione – ha detto – possiamo proseguire nella manutenzione e nella tutela del nostro borgo. I piccoli comuni hanno bisogno di attenzione concreta per restare vivi e funzionali”.

