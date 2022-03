Pucciarelli (sottosegretario alla Difesa) a Telenord: "I valori di Mazzini sono ancora quelli del nostro esercito"

di Redazione

Intervenuta alla celebrazione del 150° anniversario della morte del patriota, ha aggiunto: "La recente circolare? I nostri soldati sono sempre pronti"

Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa, è intervenuta questa mattina alla cerimonia di Staglieno nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini. Ecco la sua dichiarazione durante la Diretta Live di Telenord: "Una circostanza fortemente simbolica, pensando ai valori di Mazzini: la libertà, la democrazioa, l'Italia repubblicana. Che assumono un particolare valore in questo momento".

Il sottosegretario ricorda un passaggio dell'inno nazionale, che è risuonato questa mattina: "...siam pronti alla morte....Certi valori sono rimasti inalterati. Il nostro esercito è semopre pronto a rispondere quando è necessario, per difendere quelli che sono i valori che fondano questo paese. La circolare che è stata diffusa nei giorni scorsi? Questa è una delle tante circolari che vengono inviate. Le nostre forze armate sono addestrate per essere pronte ad ogni evenienza. Lo abbiamo visto con la pandemia in una gestione di quello che non è l'ambito principale della Difesa, quindi la preparazione ad affrontare ogni evenienza è insita in quella che è la preparazione dei nostri militari. Quel che avviene in Ucraina è una nuova emergenza".