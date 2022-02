Pucciarelli (Lega) a Telenord: "Toti dica cosa vuole fare da grande"

di Matteo Angeli

"Se vuole restare nella colazione nessun problema, lo aspettiamo. Ma a lui dico che non può fare bene tutto, in regione deve lasciare qualcosa"

"Toti dica cosa vuole da grande. Noi siamo qui". Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa, è intervenuta questa sera a "Tiro Incrociato" su Telenord.

"Quello che è avvenuto nell'ambito delle elezioni ha fatto venir meno il rapporto di fiducia iniziato nel 2015. La ventilata possibilità di un accordo con Italia Viva ha fatto rivedere le alleanze. Oggi ipotizzare l'allargamento del perimetro a sinistra necessita di un'attenta riflessione".

E poi ancora. "Toti deve chiarire le sue intenzioni, se mantenere la rotta o invece creare un nuovo percorso. Se lui chiarirà cosa vuole fare da grande, faremo un incontro e ripartiremo come prima, nessun problema. Altrimenti vedo un percorso in salita. Toti non si può fare tutto bene, la Regione ha bisogno della sua presenza a tempo pieno. La Sanità è in difficoltà, l'Economia ha bisogno di supporto e quindi vogliamo un presidente che non pensi ad organizzare un partito nazionale ma che resti sul territorio".

Edoardo Rixi nei giorni scorsi ha fatto i complimenti a Marco Bucci per come ha lavorato negli anni. In primavera si giocheranno le amministrative di Spezia, dove ad oggi c'è un po' di confusione. "Venerdì avremo un incontro come forze di centrodestra per vedere di superare delle criticità fatte emergere da Forza Italia e il gruppo di Costa. Vogliamo superare le criticità ed essere unititi per convergere sul sindaco Peracchini che deve confermare di avere un'anima civica senza allargamenti nell'ambito della sinistra".