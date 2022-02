Genova, Corso (Lega): "Dello Strologo? Dice poco e studia ancora meno"

di Marco Innocenti

"Sulle pari opportunità solo i soliti proclami di sinistra. Le aree abbandonate poi sono tutti 'capolavori di desolazione' che il sindaco Bucci sta sistemando"

“Il candidato sindaco Dello Strologo dice poco e studia meno". Sono bastate meno di 24 ore, dalle prime parole da candidato ufficiale del centrosinistra di Ariel Dello Strologo, per accendere la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali a Genova. A dire la sua è la consigliera comunale della Lega Francesca Corso che, in una nota, attacca senza mezzi termini, ripercorrendo quasi punto per punto i temi toccati dallo stesso Dello Strologo nella sua conferenza stampa: "Le inesattezze sui costi del tram a Genova sono imbarazzanti così come le gaffe sulle aree abbandonate. Sulla presenza di donne poi siamo ai soliti proclami di sinistra sulla parità di genere e le lotte alle diseguaglianze: sul palco con Dello Strologo una decina di uomini e una donna".

"Sulla viabilità c’è poco da dire - prosegue Corso - a parità di costo si fanno 96 km con l'opportunity charging contro i 30 km del tram. Molte città europee stanno passando al sistema che sarà adottato a Genova abbandonando lo sviluppo di linee tranviarie. A Ginevra, per esempio, dove Dello Strologo ha spedito a studiare la mancata candidata Lodi e altri alleati. Sulle aree abbandonate poi dovrebbe ricordare bene cosa ha lasciato il PD in eredità: Mercato di Corso Sardegna, Hennebique, Ex Miralanza, buco di San Martino... Tutti ‘capolavori’ di desolazione che il sindaco Marco Bucci sta rimettendo in sesto. Per una città che è cresciuta e che continuerà a crescere nei prossimi 5 anni col centrodestra unito”.