PSR 2014-2022, Liguria efficace nella gestione dei fondi europei. Piana: "Rrafforzata la nostra programmazione"

La Liguria si conferma tra le regioni più efficaci nella gestione dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2022, con un tasso di utilizzo delle risorse pari al 99,73%, superiore alla media nazionale del 99,43%. I dati ufficiali AGEA aggiornati al 31 dicembre 2025 collocano la regione al sesto posto nazionale in termini assoluti per capacità di spesa delle risorse comunitarie destinate all’agricoltura.

“Non molto tempo fa la Liguria era tra le ultime in Italia per l’attuazione del PSR”, commenta l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana. “Oggi i dati certificano un cambio di passo concreto: abbiamo quasi esaurito tutte le risorse disponibili e raggiunto un posizionamento di rilievo a livello nazionale, grazie a riorganizzazione, semplificazione amministrativa e collaborazione con il mondo agricolo e rurale. Questo risultato rafforza anche la nostra programmazione per il PSR 2023–2027, per continuare a sostenere imprese, comuni e comunità dell’entroterra”.

