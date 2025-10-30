Psicologo scolastico, lo stato attuale e le prospettive di una figura fondamentale
di Maurizio Michieli
Lo stato attuale della psicologia scolastica, la figura fondamentale dello psicologo a scuola, i dati sul disagio giovanile, l'importanza del lavoro di rete tra scuola, famiglia, territorio, la formazione e le prospettive future.
Di questi temi abbiamo parlato in studio, nel corso del LIVE di Telenord, con Claretta Femia, presidente dell'Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria; Paola Angeloni, psicologa e psicoterapeuta.
Ecco il loro intervento.
