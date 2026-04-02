Protesta alla Camera contro CasaPound, scattano sospensioni, Ghio (Pd): "Punito l'antifascismo"
di Redazione
La deputata ligure attacca la Camera dopo la sospensione di 32 parlamentari:
“Reato di antifascismo”. Con parole dure e senza mediazioni, la deputata ligure Valentina Ghio interviene sul caso delle sanzioni inflitte a 32 parlamentari che avevano protestato contro l’ingresso di CasaPound in Parlamento. Una vicenda che riaccende il confronto politico sulle regole dell’Aula e sul significato delle proteste istituzionali.
Il caso – La Camera dei Deputati ha disposto la sospensione per quattro e cinque giorni nei confronti dei parlamentari coinvolti nella protesta. Il provvedimento riguarda esponenti dell’opposizione che, con la loro azione, avrebbero impedito lo svolgimento di un’iniziativa prevista in Parlamento.
La posizione – Ghio affida ai social una presa di posizione netta: “Reato di antifascismo. Per questo la Camera dei Deputati ha sanzionato 32 parlamentari che hanno protestato per l’ingresso di Casa Pound in Parlamento con 4 e 5 giorni di sospensione”.
Le critiche – La deputata definisce la decisione “un passaggio grave, che spalanca la porta a una deriva pericolosa”, evidenziando il rischio di limitare la libertà di espressione politica all’interno delle istituzioni.
Le accuse – Nel suo intervento, Ghio non risparmia critiche a chi ha sostenuto il provvedimento disciplinare: “Chi ha deciso la sanzione deve solo vergognarsi”.
Solidarietà – Infine, esprime vicinanza ai parlamentari colpiti: “Totale e profonda solidarietà ai colleghi e alle colleghe”.
Scenario – L’episodio si inserisce in un clima politico già teso, dove il confronto tra maggioranza e opposizione resta acceso anche sul terreno simbolico e dei valori.
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