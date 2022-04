Processo ponte Morandi, Possetti (comitato ricordo vittime): "Siamo molti soddisfatti"

di Redazione

"Oggi è arrivata la conferma di quello che noi sosteniamo da tutto questo tempo. Per questo ovviamente siamo molto soddisfatti".

Lo ha dichiarato Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime del ponte Morandi. "Voglio ringraziare i pubblici ministeri".

Soddisfazione anche per la decisione del gup Paola Faggioni di lasciare sotto sequestro i reperti ma consentendone lo spostamento: "in questo modo potremo realizzate il parco della memoria e questo è molto importante".

“E’ importante sapere che tutte le indagini che hanno fatto e il tempo dedicato vadano a buon fine: era tutto vero. Certamente qualcuno è scappato da questo maledetto elenco, ma 59 ci sono. Ora andiamo avanti sempre più forti. Il mio pensiero alla lettura carte? Non si pensa a nulla, in quel momento non si vorrebbe essere lì”, afferma Paola Vicini, mamma di Mirko una delle vittime del crollo del Ponte Morandi.

“Oggi, è una giornata molto importante per la giustizia in generale. Si deve credere nella giustizia e bisogna essere predisposti ad aspettare perché a volte i tempi sono lunghi, ma in questo caso sono stati dirompenti perché siamo riusciti a scoprire una realtà che hanno cercato di nascondere. È stato molto difficile essere smentiti. Ma oggi abbiamo capito che erano dei tentativi per creare qualcosa che non esisteva. In queste settimane hanno cercato di venificare l’incidente probatorio, non ce l’hanno fatta. Il giudice ha detto che è legittimo. E’ importante perché è un giudice a dirlo, a stabilirlo. La presunzione di innocenza va garantito, ma ormai devono affrontare un dibattimento con queste carte…”, sottolinea Emmanuel Diaz, fratello di Henry, vittima del crollo del Ponte Morandi.