Primo Forum 'Lavoro e futuro', panel 'Olive taggiasche, l'IGP diventa realtà': punto di svolta per una filiera produttiva strategica per la Liguria

Il secondo panel del Forum "Lavoro e Futuro" è dedicato a una conquista storica per l’agroalimentare ligure: il riconoscimento ufficiale dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per le olive Taggiasche. Un traguardo atteso da anni che segna un punto di svolta per un'intera filiera produttiva simbolo della Liguria.



La IGP "Oliva Taggiasca del Ponente Ligure" non è solo una certificazione di qualità, ma anche uno strumento concreto per valorizzare il prodotto, tutelare i produttori, contrastare le imitazioni e rafforzare la competitività sui mercati nazionali e internazionali.



Durante il panel, si approfondiscono il percorso che ha portato al riconoscimento IGP; le implicazioni economiche e occupazionali per l’intero comparto olivicolo; le sfide legate alla tracciabilità e alla trasformazione; il ruolo delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle aziende agricole nella valorizzazione del marchio.

