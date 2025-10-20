Primo Forum 'Lavoro e Futuro', olivicoltore Siffredi: "IGP oliva Taggiasca atto di tutela per produttori e opportunità per rilancio del comparto"

Nel corso del primo Forum “Lavoro e Futuro” di Telenord, Carlo Siffredi, presidente dell’Associazione Produttori Olive Taggiasche Liguri, ha sottolineato il valore strategico del recente riconoscimento europeo dell’IGP per l’oliva Taggiasca, definendolo un passaggio chiave per proteggere il lavoro dei produttori e valorizzare l’identità del territorio ligure.





«L’IGP è fondamentale perché comunica al consumatore la vera distintività del prodotto, ovvero il legame tra l’oliva Taggiasca e la Liguria. È una varietà che può essere coltivata ovunque, ma ciò che la rende unica è il territorio d’origine, i nostri terrazzamenti belli ma difficili e costosi da coltivare.»





Siffredi ha posto l’accento sulla necessità di tutelare i produttori locali da forme di concorrenza sleale, distinguendo chiaramente la vera oliva Taggiasca da quelle coltivate altrove: «Il riconoscimento serve a difendere il consumatore e allo stesso tempo a giustificare il valore del prodotto, che deve coprire i costi di produzione elevati legati alle specificità del paesaggio ligure.»





Guardando al futuro del lavoro agricolo in Liguria, Siffredi ha evidenziato segnali positivi: «L’olivicoltura, soprattutto nel Ponente ligure, ha vissuto un risveglio negli ultimi anni, grazie alla DOP dell’olio e ora con il successo dell’oliva Taggiasca. Abbiamo assistito a un lento ma costante recupero degli oliveti abbandonati.»





L’IGP, secondo il presidente, può fare da leva per rilanciare l’intero comparto: «Il riconoscimento crea le condizioni per intensificare il recupero e la valorizzazione dell’olivicoltura. Ma serve l’impegno di tutti. Dobbiamo crederci insieme.»

