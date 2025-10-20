Primo Forum 'Lavoro e futuro', ministro Lollobrigida: “Agricoltura protagonista del futuro, in Liguria un esempio con le olive taggiasche IGP”
di Redazione
Il ministro ha rivendicato l’impegno del governo Meloni, definito il più generoso nella storia repubblicana verso l’agricoltura
Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha partecipato con un videomessaggio al Forum “Lavoro e Futuro” organizzato da Telenord e Regione Liguria, rivolgendo un saluto al presidente Marco Bucci, al sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, alle autorità presenti e in particolare agli studenti, veri protagonisti del futuro. Il ministro ha sottolineato l’importanza di valorizzare figure fondamentali come agricoltori, allevatori e pescatori, veri custodi del territorio, garantendo loro condizioni economiche dignitose e prospettive occupazionali. Lollobrigida ha tracciato un quadro molto positivo dell’attuale stato dell’agricoltura italiana, evidenziando come il settore stia vivendo una stagione di crescita: 44,4 miliardi di valore aggiunto, l’Italia prima in Europa superando Francia e Germania, 70 miliardi di export agroalimentare nel 2023 e un aumento del 10,4% del reddito medio degli agricoltori. Ha rivendicato l’impegno del governo Meloni, definito il più generoso nella storia repubblicana verso l’agricoltura, con 15 miliardi di euro investiti in tre anni e un miglioramento netto nella capacità del ministero di impegnare le risorse disponibili, passata dal 57% al 79%. Centrale nel suo intervento anche il tema dell’innovazione applicata alla sostenibilità: 14.000 aziende hanno ricevuto incentivi per l’acquisto di macchinari agricoli tecnologicamente avanzati e meno impattanti sull’ambiente, mentre 24.000 aziende hanno installato pannelli solari sui tetti di stalle, serre e impianti, producendo energia pulita senza sottrarre terreno agricolo. In chiusura, Lollobrigida ha celebrato il riconoscimento ufficiale dell’Indicazione Geografica Protetta per le olive taggiasche liguri, risultato frutto di un lavoro concreto, attento e condiviso. «È un traguardo importante – ha affermato – che dimostra come i progetti ben costruiti, supportati da istituzioni vicine al territorio, portino risultati reali e duraturi». Il ministro ha infine augurato buon lavoro ai partecipanti, ribadendo il valore del confronto e dell’impegno congiunto tra pubblico e privato per costruire un’agricoltura forte, sostenibile e capace di attrarre le nuove generazioni.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Massimo Solari (Appo Liguria): “L’olivicoltura attiri i giovani con multifunzionalità e innovazione"
20/10/2025
di Carlotta Nicoletti