Primo Forum 'Lavoro e futuro', europarlamentare Tovaglieri (Lega): "Difendere l’eccellenza italiana contro l’omologazione europea"

L’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri è intervenuta da Bruxelles con un videomessaggio durante il Forum “Lavoro e Futuro” organizzato a Rapallo da Telenord e Regione Liguria, portando il punto di vista europeo sulle sfide del settore primario. Nel suo intervento ha sottolineato la necessità di difendere e valorizzare le specificità territoriali italiane, ribadendo che l’Unione Europea è nata proprio per essere “unita nella diversità”, e che pertanto l’omologazione a un modello unico europeo sarebbe un errore, oltre che un danno economico e culturale. Tovaglieri ha evidenziato come l’Italia non possa competere con i paesi extraeuropei sul terreno del prezzo e della quantità, ma debba farlo sulla qualità, vero punto di forza del made in Italy. Ha criticato fortemente trattati come quello del Mercosur, che permettono l’ingresso in Europa di prodotti provenienti da paesi che non rispettano le regole europee, generando una concorrenza sleale nei confronti dei produttori italiani. Un passaggio importante del suo intervento è stato dedicato alla recente battaglia a Bruxelles sul tema della pesca: insieme al vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, Tovaglieri ha difeso con successo la deroga italiana per la pesca delle vongole, sotto attacco da parte della Spagna. Questo episodio, ha spiegato, dimostra come le conquiste ottenute in sede europea non siano mai definitive, ma debbano essere costantemente difese da chi ha davvero a cuore l’agricoltura e la pesca italiane. Ha concluso il suo intervento augurando buon lavoro ai partecipanti e ribadendo il suo impegno a portare la voce della Liguria e delle sue eccellenze nel cuore dell’Europa.

