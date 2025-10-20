Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Enrico Lupi (Camera di Commercio RdL): “Tempi difficili, ma con impegno costruiremo il futuro della Liguria”

Durante il 1° Forum “Lavoro e Futuro” di Rapallo, Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha espresso un messaggio di ottimismo responsabile di fronte alle sfide del mercato del lavoro. «Devo necessariamente essere ottimista. Questo appuntamento è molto interessante perché unisce le varie anime dell’economia con contenuti di altissimo livello», ha esordito Lupi, sottolineando l’importanza di una strategia condivisa tra istituzioni pubbliche, imprese e associazioni di categoria.

Il contesto economico non è semplice, ha ammesso, ma la chiave è nella collaborazione e nella costruzione di visioni comuni: «Credo che questo sia propedeutico a un impegno sempre più forte. I tempi sono estremamente difficili, ma con il nostro impegno riusciremo a fare buone cose.»

Parlando del ruolo della Camera di Commercio nel sostenere il lavoro e l’impresa in Liguria, Lupi ha ricordato l’ampiezza degli ambiti in cui l’ente è attivo: «Siamo impegnati su moltissimi fronti: agricoltura, commercio, artigianato, industria… ma anche intelligenza artificiale.»

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.