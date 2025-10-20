Primo Forum 'Lavoro e Futuro', Barbara Banchero (CNA): “L’artigianato va raccontato in modo nuovo per attrarre i giovani”

Intervenendo al 1° Forum “Lavoro e Futuro”, Barbara Banchero, rappresentante di CNA Genova, ha messo in evidenza la necessità di un cambio di narrazione per rilanciare l’artigianato e renderlo attrattivo per le nuove generazioni.

«L’artigianato oggi, come molti altri settori, soffre una carenza di personale ormai conclamata da anni», ha affermato Banchero, sottolineando come anche il calo demografico influisca negativamente sull’offerta di manodopera, in particolare in Liguria.

Nonostante queste difficoltà, ha evidenziato che il numero di imprese artigiane attive è ancora significativo, e proprio per questo è essenziale investire in formazione personalizzata, soprattutto in un settore che per sua natura richiede competenze specifiche e non standardizzabili.

«La formazione oggi deve essere personalizzata: nell’artigianato, la personalizzazione è importantissima», ha ribadito.

Un altro punto chiave sollevato da Banchero è la necessità di aggiornare l’immaginario collettivo legato al mondo artigiano:

«Dobbiamo cambiare la narrazione dell’artigianato, che nell’immaginario è ancora il falegname o l’orafo. Ma l’artigianato è molto di più.»

Ha ricordato come oggi l’artigianato comprenda anche mestieri legati alla nautica e soprattutto al digitale, settori dove creatività e competenze tecniche si fondono:

«Ci sono mestieri del digitale che fanno parte a pieno titolo dell’artigianato. Chi opera nel digitale in modo creativo ha legami forti con questo mondo.»

La sua conclusione è un invito chiaro a raccontare il presente e il futuro del settore con un linguaggio rinnovato: «Dobbiamo raccontare cos’è l’artigianato oggi e cosa potrà essere domani, per avvicinare i giovani a mestieri che sono antichi, ma anche nuovi.»

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.