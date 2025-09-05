Previsioni meteo in Liguria, giornata tra piogge e schiarite

Al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso con precipitazioni temporalesche sui settori di Centro e Levante, localmente di forte intensità. Sul Ponente la nuvolosità resterà variabile. Dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento sui settori centrali e orientali, mentre sulle Alpi Liguri potranno formarsi addensamenti cumuliformi con la possibilità di qualche temporale. Dalla sera si prevedono ampie schiarite su tutta la regione. Le previsioni sono di Arpal, centro meteo della Liguria.

Temperature – Minime in aumento, massime in calo.

Umidità – Su valori medio-alti.

Venti – Deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica sulle coste e da sud nell’interno; in serata tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali, con locali brezze sulla costa e rinforzi fino a moderati da nord-est sul Ponente.

Mare – Poco mosso o mosso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.