Prevenzione, ricerca e assistenza oncologica: iniziative e testimonianze di pazienti e volontari
di Maurizio Michieli
Lilt Genova: prevenzione, ricerca e assistenza oncologica. E' il titolo del blocco di Liguria Live, in onda su Telenord, dedicato alla Lega italiana per la lotta contro tumori.
Sono intervenuti in studio e in collegamento:
Paolo Sala, presidente Lilt Genova e dirigente medici ginecologia Policlinico San Martino
Rossana Chieri, ex paziente oncologica e volontaria associazione We Care
Anna Albanese, paziente oncologica
Stefano Spinaci, responsabile senologia Asl 3
Ecco il contributo integrale.
