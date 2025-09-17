Salute

Prevenzione, ricerca e assistenza oncologica: iniziative e testimonianze di pazienti e volontari

di Maurizio Michieli

Lilt Genova: prevenzione, ricerca e assistenza oncologica. E' il titolo del blocco di Liguria Live, in onda su Telenord, dedicato alla Lega italiana per la lotta contro tumori.

Sono intervenuti in studio e in collegamento:

Paolo Sala, presidente Lilt Genova e dirigente medici ginecologia Policlinico San Martino

Rossana Chieri, ex paziente oncologica e volontaria associazione We Care

Anna Albanese, paziente oncologica

Stefano Spinaci, responsabile senologia Asl 3

Ecco il contributo integrale.

 

