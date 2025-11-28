Prevenzione maschile, i consigli degli esperti e le risposte alle domande più frequenti
di Maurizio Michieli
Si avvia a conclusione il Novembre Azzurro, mese dedicato alla prevenzione delle patologie maschili. La Lilt, Lega italiana lotta contro i tumori, attraverso il simbolo del Nastrino Blu, ha portato avanti una campagna di sensibilizzazione a 360 gradi che ha portato circa 200 uomini a sottoporsi a visite di controllo gratuite.
Abbiamo parlato, insieme con la collega Chiara Daina, di queste tematiche e risposto alle domande più frequenti con due esperti in studio:
GUGLIELMO MANTICA, dirigente medico urologia San Martino Genova
FEDERICA BALZARINI, dirigente medico urologia San Martino Genova
Ecco la puntata integrale di Salute Sanità in onda su Telenord e telenord.it.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:novembre azzurro LILT
Condividi:
Altre notizie
Influenza in anticipo di un mese: i medici di famiglia lanciano l’appello alla vaccinazione
26/11/2025
di Stefano Rissetto