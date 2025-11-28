Salute

Prevenzione maschile, i consigli degli esperti e le risposte alle domande più frequenti

di Maurizio Michieli

Si avvia a conclusione il Novembre Azzurro, mese dedicato alla prevenzione delle patologie maschili. La Lilt, Lega italiana lotta contro i tumori, attraverso il simbolo del Nastrino Blu, ha portato avanti una campagna di sensibilizzazione a 360 gradi che ha portato circa 200 uomini a sottoporsi a visite di controllo gratuite.

Abbiamo parlato, insieme con la collega Chiara Daina, di queste tematiche e risposto alle domande più frequenti con due esperti in studio:

GUGLIELMO MANTICA, dirigente medico urologia San Martino Genova

FEDERICA BALZARINI, dirigente medico urologia San Martino Genova

