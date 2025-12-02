Presepe di Manarola, attese migliaia di persone: Regione Liguria potenzia i treni con due corse straordinarie

In occasione dell’accensione del celebre presepe di Manarola, in programma domenica 7 dicembre, Regione Liguria annuncia un potenziamento dell’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia – Genova Nervi, per far fronte al grande afflusso di visitatori che ogni anno raggiungono le Cinque Terre per assistere a questo evento unico.





Saranno attivate due corse straordinarie, pensate per agevolare gli spostamenti e garantire collegamenti efficienti a cittadini e turisti. “Il presepe di Manarola è un appuntamento davvero suggestivo del nostro territorio e richiama ogni anno molte persone – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Come Regione riteniamo fondamentale garantire collegamenti adeguati e servizi efficienti per permettere a cittadini e turisti di raggiungere l’evento in sicurezza e con comodità. Investire sulla mobilità, soprattutto in giornate di grande affluenza, significa valorizzare il territorio e rispondere concretamente alle esigenze dei liguri”.





Il primo treno straordinario sarà il R94259, in partenza da Genova Brignole alle 13:05 e diretto a La Spezia Centrale, con arrivo previsto alle 14:58. Tra le principali fermate: Genova Nervi (13:18), Recco (13:33), Santa Margherita Ligure–Portofino (13:40), Rapallo (13:44), Chiavari (13:52), Lavagna (13:57), Sestri Levante (14:03) e Manarola (14:42–14:49).





Il secondo treno straordinario sarà il R94218, in partenza da La Spezia Centrale alle 18:52 e in arrivo a Genova Brignole alle 21:00. Effettuerà fermata a Manarola (19:00–19:07), Sestri Levante (20:02), Lavagna (20:09), Chiavari (20:13), Rapallo (20:21), Santa Margherita Ligure–Portofino (20:25), Recco (20:33) e Genova Nervi (20:47).

