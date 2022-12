Prenoto Salute, già 3820 esami di laboratorio attivati sulla piattaforma di Liguria Digitale

Ben 3.820 prenotazioni di esami di laboratorio in 24 ore: ottimo l’esito del terzo step di Prenoto Salute, la piattaforma prenotosalute. regione. liguria. it sviluppata da Liguria Digitale sulla quale, da ieri è possibile anche la prenotazione degli esami di laboratorio.

“L’esperienza di Prenoto Salute – commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – premia la scelta di puntare sempre più su strumenti agili, attraverso i quali viene data ai cittadini la possibilità di dialogare con la pubblica amministrazione, in particolare con la sanità, in ogni orario e da ogni luogo, semplicemente collegandosi con un pc o dal proprio smartphone. Una semplificazione che, ad esempio, ha contribuito a recuperare ben 5000 appuntamenti, disdettati online dagli stessi utenti e quindi resi di nuovo disponibili in tempo reale. Con questa terza e ultima fase abbiamo completato la disponibilità di prestazioni sanitarie sulla piattaforma”.

Prenoto Salute è infatti partita lo scorso 29 luglio con la possibilità di prenotare gli esami radiologici e la diagnostica per immagini, ai quali si sono poi aggiunte le prime visite specialistiche. Ad oggi sono state 25mila le prestazioni prenotate direttamente dagli utenti da pc, tablet e smartphone, con picchi d’utilizzo proprio negli orari in cui i canali tradizionali che offrono il servizio Cup non sono disponibili: nei fine settimana, nei giorni festivi e dopo le 18. Proprio in questi momenti si sono concentrati più di un terzo degli accessi totali.

“Questi dati di utilizzo – spiega l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini – confermano ancora una volta che con questo strumento siamo andati a intercettare le esigenze di una fetta di liguri che, probabilmente per motivi legati agli orari di lavoro, trovavano difficoltà a prenotare attraverso i canali già esistenti. Canali che peraltro restano comunque attivi”.

Al momento, solo per quanto riguarda gli esami di laboratorio, per adeguamenti tecnici che devono essere completati da parte dei due ospedali, non sono ancora disponibili appuntamenti al Policlinico San Martino e al Galliera: le prestazioni possono comunque essere prenotate attraverso i canali tradizionali.