Premio Paganini, vince il 17enne cinese Aozhe Zhang

Il giovane violinista cinese Aozhe Zhang, appena diciassettenne, ha trionfato nella 58ª edizione del Premio Internazionale Paganini, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo dedicati al violino.





Durante la serata finale, Zhang ha incantato pubblico e giuria con un’esecuzione di altissimo livello del Concerto n. 1 in re maggiore, op. 6 di Niccolò Paganini e del Concerto in re maggiore, op. 35 di Cajkovskij, ottenendo l’unanimità della giuria.





A presiedere la commissione era il celebre violinista Uto Ughi, affiancato da un gruppo di esperti internazionali: Pavel Berman (Italia), Pamela Frank (USA), Mihaela Martin (Romania), Enzo Restagno (Italia), Sayaka Shoji (Giappone) e Ulf Wallin (Svezia).





Il secondo posto è andato al violinista Rino Yoshimoto, mentre la coreana Kim Hyun Seo, appena 15 anni, ha conquistato la terza posizione, confermando il talento delle nuove generazioni di musicisti asiatici.





Il Premio Paganini, nato a Genova nel 1954 per celebrare il genio del violinista e compositore ligure, continua così a essere una vetrina mondiale per i giovani interpreti più promettenti del panorama internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.