Poste Italiane lancia la cargo e-bike green per le consegne urbane

Poste Italiane sperimenta un nuovo modello di consegne sostenibili con la cargo e-bike elettrica a tre ruote, sviluppata in collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoST, aziende dell’automotive e il mondo universitario, tra cui l’Università di Firenze. Il progetto, testato in Puglia, punta a rendere più efficienti e sicure le consegne di posta e pacchi nei centri urbani, soprattutto nelle aree soggette a limitazioni del traffico.

I nuovi mezzi elettrici intelligenti offrono un vano modulare fino a 700 litri e 100 kg di carico, maggiore stabilità grazie alla configurazione a tre ruote e una velocità massima di 25 km/h. Sensori, radar e sistemi elettronici avanzati supportano il conducente, monitorano lo stato del veicolo e migliorano la sicurezza stradale. Le cargo e-bike sono dotate anche di ABS, rigenerazione energetica tramite frenata e pannelli solari, apertura NFC del vano di carico e sistemi di allerta per ostacoli improvvisi.

Oltre alla logistica, i mezzi raccolgono dati ambientali come qualità dell’aria e condizioni climatiche, contribuendo alla gestione intelligente delle città. L’iniziativa si inserisce nel percorso di transizione green di Poste Italiane, che conta già quasi 29 mila veicoli a basse emissioni, confermandosi leader in Europa nella decarbonizzazione del trasporto aziendale.

