Portofino: sorpresi a pescare nell'area protetta, 4 mila euro di multa

di R.C.

'Pizzicati' dalla Capitaneria di porto durante controlli di routine

Oltre 4.000 euro di sanzioni sono state elevate oggi a due pescatori dilettanti che a bordo di una imbarcazioni pescavano all'interno dell'area protetta di Portofino.

I militari al comando del tenente di vascello Donato Florio nel controllare lo specchio acqueo protetto davanti alla baia di Paraggi hanno sorpreso i due.

Le violazioni riscontrate hanno riguardato la mancata comunicazione dell'attività di pesca sportiva al ministero competente e l'assenza dei permessi specifici previsti dal regolamento dell'Area Marina Protetta di Portofino.

