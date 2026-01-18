Portofino: sorpresi a pescare nell'area protetta, 4 mila euro di multa
di R.C.
'Pizzicati' dalla Capitaneria di porto durante controlli di routine
Oltre 4.000 euro di sanzioni sono state elevate oggi a due pescatori dilettanti che a bordo di una imbarcazioni pescavano all'interno dell'area protetta di Portofino.
I militari al comando del tenente di vascello Donato Florio nel controllare lo specchio acqueo protetto davanti alla baia di Paraggi hanno sorpreso i due.
Le violazioni riscontrate hanno riguardato la mancata comunicazione dell'attività di pesca sportiva al ministero competente e l'assenza dei permessi specifici previsti dal regolamento dell'Area Marina Protetta di Portofino.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
La Spezia, la fidanzata di Zouhair: "Avevo cercato di evitare litigi tra loro due"
18/01/2026
di Redazione
Genova: altra tragedia sfiorata nei vicoli, giovane accoltellato dopo una rissa
18/01/2026
di Redazione
Genova Antifascista, manifestazione alla Foce: sabato di forti disagi nel quartiere genovese
17/01/2026
di Anna Li Vigni