Portofino si rifà il look in vista dell'arrivo dei turisti in primavera

Portofino si rifà il look. La stagione invernale nel caratteristico borgo del Tigullio è l'occasione, per commercianti e ristoratori, per fare qualche lavoretto nei rispettivi locali, approfittando della bassissima affluenza turistica. Sono decine le attività commerciali al cui interno sono presenti operai e artigiani per restauri, migliorie, tinteggiature o, più in generale, piccoli ritocchi per presentarsi tra un paio di mesi con un altro volto, più appetibile e accattivante. Su quasi tutte le vetrate di negozi e ristoranti campeggia la scritta che dà l'appuntamento alla stagione primaverile per la riapertura, con solo alcuni servizi di prima necessità (come poste, edicole e qualche ristorante) ad avere ancora le serrande alzate in questa stagione. Gli ultimi uggiosi giorni non hanno certo favorito neanche la visita di cittadini liguri per una semplice gita fuoriporta, nonostante le temperature stiano tornando in linea dopo il freddo e vento che ha portato instabilità su tutta la Liguria. Da sempre Portofino è una delle mete regionali, ma anche italiane, più apprezzate da turisti stranieri e vip di vario genere, italiani e non. Le attività che si affacciano sulla piazzetta centrale del borgo ne stanno quindi approfittando per dare un tocco ulteriore ai propri servizi, che a partire da metà aprile torneranno a essere gettonatissimi dalla mole di visitatori che ogni anno invade la località in provincia di Genova.