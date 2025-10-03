Portofino incanta anche Taylor Swift: il Borgo citato nel nuovo album "The Life of a Showgirl"

Portofino torna protagonista sulla scena internazionale, stavolta grazie alla voce di una delle artiste più influenti del mondo della musica: Taylor Swift. Nel suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl, la cantautrice americana apre il brano inaugurale, Elizabeth Taylor, con una dedica speciale al celebre borgo ligure, incastonato tra mare e colline, simbolo di eleganza e charme mediterraneo.

"That view of Portofino was on my mind / When you called me at the Plaza Athénée": è questo il verso che dà inizio alla canzone, un’immagine evocativa che unisce due icone di stile e bellezza – il paesaggio ligure e l’hotel parigino – in una narrazione dal sapore cinematografico. Nella traduzione italiana: "Avevo in mente quella vista di Portofino / Quando mi hai chiamata al Plaza Athénée2.

Non è la prima volta che Swift dimostra affetto per il borgo ligure: nei mesi scorsi aveva infatti lanciato un vinile in edizione limitata intitolato Orange Glitter Portofino, confermando un legame artistico e simbolico con questo angolo d’Italia tanto amato dalle star di ieri e di oggi.

La menzione nel nuovo album rafforza ancora una volta la percezione di Portofino come luogo capace di ispirare arte, musica e immaginario collettivo a livello globale. A riconoscere l'importanza del gesto è anche l'amministrazione comunale, che ha espresso il proprio entusiasmo con un invito ufficiale alla cantante americana: "Saremmo onorati di accogliere Taylor Swift a Portofino, affinché possa vivere personalmente la magia che ha scelto di celebrare con la sua musica".

