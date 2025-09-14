Portofino, denuncia stupro ma non è vero: ragazza rischia il procurato allarme

Rischia una denuncia per procurato allarme la ventenne che ieri aveva denunciato una violenza sessuale subita nella zona del monte di Portofino e che sembra non essersi mai verificata. Che quanto affermato dalla ragazza non fosse presumibilmente la verità è emerso dalle indagini avviate dai carabinieri e dal fatto che la vittima avrebbe rifiutato di farsi visitare all'ospedale Galliera dove era stata subito accompagnata.

La dinamica - La ragazza con una concitata telefonata al 118, ieri pomeriggio, aveva minacciato di suicidarsi in mare per essere stata violentata. L'operatore ha tenuto in linea la ventenne e ha fatto contemporaneamente scattare l'allarme alle forze dell'ordine. In particolare i vigili del fuoco di Rapallo hanno raggiunto il piccolo borgo marinaro a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto partita da Santa Margherita mentre da Genova è partito il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

